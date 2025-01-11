Президент Словакии решил, как отомстит Украине за остановку транзита газа

"В этих обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи. Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни капли нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится", - сказал он.

Пеллегрини добавил, что украинские правительство и президент Украины Владимир Зеленский отказались от транзита газа, тем самым принципиально угрожая энергетической безопасности Словакии. Также он коснулся вопроса нефти.

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который намерен запретить даже транспортировку нефти в Словакию, несмотря на действующие контракты, в таких условиях моя поездка в Украину в данный момент исключена", - резюмировал словацкий глава государства.