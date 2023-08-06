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Президент Словакии разрешила девяти гражданам вступить в ВСУ

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Воскресенье 06 августа 2023 07:45
Президент Словакии разрешила девяти гражданам вступить в ВСУ Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Словакии Зузана Чапутова своим указом допустила к службе в Вооруженных силах Украины девять словаков.

Об этом заявил директор отдела коммуникаций Канцелярии президента Словакии Юзеф Матей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.Sk.

"С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года Президент Словацкой Республики приняла в общей сложности 35 постановлений, из них девять разрешительных и 26 не разрешающих прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины", - уточнил Матей.

По его словам, служба в словаков иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом Словакии в соответствии с Законом о воинской повинности. Заявление подается в райотдел, его должны прокомментировать министерства обороны, внутренних и иностранных дел.

Визит Зеленского в Словакию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 июля совершил рабочий визит в Словакию.

Словакия является одним из союзников Украины с начала полномасштабной войны. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, Словакия уже передала украинским пилотам свои истребители МиГ-29. Также страны договорились начать совместное производство новой 155-мм самоходной артиллерийской установки.

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