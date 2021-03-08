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Президент Сирии заразился коронавирусом

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 14:40
Президент Сирии заразился коронавирусом Фото: Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма сдали положительный тест на COVID-19. Тест был сдан после проявления незначительных симптомов.

Об этом говорится в заявлении офиса президента Сирии, сообщает агентство SANA.

Согласно сообщению, они оба здоровы и будут продолжать работать в изоляции дома.

Напомним, Башар Асад правит Сирией с 2000 года. В последние десять лет (с 2011 года) в стране идет гражданская война. Асад опирается на поддержку российского президента Владимира Путина. Благодаря российской армии ему удалось сохранить свой пост в последние годы.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале страны, входящие в состав Совбеза ООН, во вторник не смогли согласовать совместное заявление по Сирии, которое дипломаты обсуждали в течение дня. Они пытаются возобновить зашедший в тупик мирный процесс в стране.

Ранее сообщалось, что США усилили свое присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, которые обострили напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России

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