Президент Сербії запропонував ввести обов'язкову 90-денну службу в армії

"Моя пропозиція полягатиме в тому, щоб в наступному періоді ввести обов'язкову військову службу тривалістю 90 днів. Це не 6 місяців, і навіть не 365 днів... Таким чином набувається обов'язок, таким чином люди досягають зрілості, щоб дізнатися, що таке патріотизм, що таке робота, обов'язок", - заявив Вучич.

Сербський президент зазначив, що пропозицію повинні прийняти або відхилити компетентні органи та парламент після "довгих і серйозних дебатів".

Також Вучич наголошує, що країна має бути військово-позаблоковою.

"Сербія залишиться нейтральною у військовому відношенні... Ми хочемо бути єдиною країною, яка не входить до НАТО, і ми будемо дотримуватися цієї політики", - зазначив він.