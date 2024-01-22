В Болгарии рассказали, когда начнут разминировать Черное море вместе с Турцией и Румынией

Объединенная группа по разминированию Черного моря, о создании которой подписали соглашение Болгария, Румыния и Турция, может начать работу в апреле-мае этого года.

Об этом заявил начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Эфтимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Darik News.

Он уточнил, что опасений по поводу готовности команд нет, так как три страны уже давно проводят совместные учения.

"Чтобы группа начала реальную работу, Турция должна ратифицировать ранее подписанное соглашение", - заявил он.

В свою очередь министр обороны Болгарии Тодор Тагарев добавил, что в группе по разминирвоанию Черного моря могут принять участие и другие союзники по НАТО, но без кораблей, так как операция будет проводиться по правилам Конвенции Монтрё.

Он подчеркнул, что формирование группы помогает снизить риски для судоходства. Тагарев также добавил, что командование группировкой будет осуществляться на основе ротации.

Разминирование Черного моря

На прошлой неделе глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Добавим, что недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря.

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