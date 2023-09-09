Президент Румынии сообщил Столтенбергу о новых обломках дрона РФ

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мы обсудили выявление румынскими властями на нашей территории новых частей беспилотников, аналогичных тем, которые принадлежат беспилотникам, используемым российскими военными", - сообщил он.

Йоханнис решительно осудил нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, которое представляет угрозу для граждан страны.

"Генсек НАТО выразил полную солидарность Альянса и союзников с Румынией, которая находится под полной защитой и пользуется самыми высокими в истории гарантиями безопасности", - добавил президент Румынии.

Новые обломки дрона

Сегодня Минобороны Румынии сообщило, что выявило новые обломки беспилотника, аналогичных тем, что используют российские военные.

Район, где были обнаружены обломки, оцеплен военными, а обнаруженные элементы будут собраны для анализа и технической экспертизы.

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