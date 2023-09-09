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Президент Румынии сообщил Столтенбергу о новых обломках дрона РФ

Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому рассказал о новых обломках российского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Румынии в Twitter.

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мы обсудили выявление румынскими властями на нашей территории новых частей беспилотников, аналогичных тем, которые принадлежат беспилотникам, используемым российскими военными", - сообщил он. 

Йоханнис решительно осудил нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, которое представляет угрозу для граждан страны. 

"Генсек НАТО выразил полную солидарность Альянса и союзников с Румынией, которая находится под полной защитой и пользуется самыми высокими в истории гарантиями безопасности", - добавил президент Румынии. 

Новые обломки дрона

Сегодня Минобороны Румынии сообщило, что выявило новые обломки беспилотника, аналогичных тем, что используют российские военные. 

Район, где были обнаружены обломки, оцеплен военными, а обнаруженные элементы будут собраны для анализа и технической экспертизы.

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