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Президент рассказал о ситуации на передовой: Инициатива - за Украиной

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям линии фрона. ВСУ мастерски решают задачи, которые ставит командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива - за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", - отметил глава государства.

Зеленский также поблагодарил 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду за героическое освобождение населенных пунктов Донецкой области, а 93 отдельную механизированную бригаду - за мощную оборону Бахмута и Соледара.

Кроме этого президент добавил, что Украина продолжает осуществлять стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.

По его словам, в ходе этого фиксируют очередные зверства российской армии.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что вооруженные силы Украины имеют продуманные военные операции на всей территории нашего государства .

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