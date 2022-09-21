Президент рассказал о ситуации на передовой: Инициатива - за Украиной

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям линии фрона. ВСУ мастерски решают задачи, которые ставит командование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива - за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование", - отметил глава государства.
Зеленский также поблагодарил 81 отдельную десантно-штурмовую бригаду за героическое освобождение населенных пунктов Донецкой области, а 93 отдельную механизированную бригаду - за мощную оборону Бахмута и Соледара.
Кроме этого президент добавил, что Украина продолжает осуществлять стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.
По его словам, в ходе этого фиксируют очередные зверства российской армии.
Напомним, Владимир Зеленский заверил, что вооруженные силы Украины имеют продуманные военные операции на всей территории нашего государства .
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