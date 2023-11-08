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Президент рекомендовал НКРЭКУ привести прайс-кэпы в соответствие

Среда 08 ноября 2023 16:09
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Президент рекомендовал НКРЭКУ привести прайс-кэпы в соответствие Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым, в частности, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендуется обеспечить условия для импорта электроэнергии во время отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Обеспечить приведение предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке электрической энергии Украины в соответствие с показателями предельных цен на электрическую энергию согласно Методике определения существенного колебания цен и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", - говорится в нем.

Также НКРЭКУ было рекомендовано проработать вопросы обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года.

Ранее в НКРЭКУ заявили о необходимости отмены прайс-кэпов на рынке электроэнергии в 2024 году.

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