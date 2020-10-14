Президент присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам. Почесні найменування отримали підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Третя бригада оперативного призначення НГУ отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая. Почесне найменування "ім'я генерал-майора Олександра Радієвського" присвоїли 16-му полку охорони громадського порядку НГУ.

Також почесне найменування "імені Січових Стрільців" було присвоєно 9-му прикордонному загону ДПСУ, а 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ глава держави присвоїв ім'я гетьмана Тараса Трясила.

Укази було розміщено на сайті Офісу президента України.

Нагадаємо, у серпні Зеленський присвоїв почесні найменування двом бригадам Нацгвардії. Бригади отримали найменування за бойові заслуги та високий професіоналізм.

Крім того, у травні почесні іменування від глави держави отримали три бригади Сухопутних військ Збройних сил України.