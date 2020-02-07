Президент пропонує ВР приєднатися до другого протоколу до Гаазької конвенції

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді схвалити законопроект №0036 "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Вказано, що протокол деталізує положення Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року для застосування її у період збройного конфлікту та регламентує процедуру по удосконаленню захисту культурних цінностей, як у мирний час, так і у разі збройного конфлікту, у тому числі захист культурних цінностей на окупованій території (частина друга статті 18 Конвенції) та створення системи посиленого захисту спеціально виділених категорій культурних цінностей.

Крім того, протокол встановлює додаткові обмеження у застосуванні принципу "військової необхідності", запроваджує інститут "посиленого захисту". Протоколом розвинуто й регламентовано питання кримінального переслідування за злочини проти культурних цінностей, що значно розширяє та посилює відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини у разі збройного конфлікту.

Також протокол передбачає захист культурних цінностей на окупованій території. Зокрема, відповідно до статті 9 протоколу заборонено: будь-який незаконний експорт, інше вилучення або передачу права власності на культурну цінність; будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не потрібно виключно для охорони, обліку або збереження культурної цінності; будь-які модифікації або зміну виду використання культурної цінності, які мають за мету приховати або знищити свідчення культурного, історичного чи наукового характеру.

"Ратифікація зазначеного протоколу дасть змогу Україні звертатися до ЮНЕСКО з проханнями про надання технічної допомоги в організації належного захисту власних культурних цінностей, підготовчих, профілактичних або організаційних заходів на випадок надзвичайних ситуацій, а також отримати додаткові інструменти в організації здійснення моніторингу та охорони культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3015 про зміни до закону "Про національну безпеку України", який передбачає пришвидшення набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ.

Як писало РБК-Україна, у парламенті також з'явився текст законопроекту президента щодо допуску іноземних військових на навчання до України.