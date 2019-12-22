Президент пропонує внести зміни до Кримінального кодексу щодо службових злочинів

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, зміни пропонується внести до ст. 364 Кримінального кодексу

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №2621 про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

У пояснювальній записці вказано, що у 2014 році ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для України" було змінено редакцію пункту 3 примітки до статті 364 ККУ, в якій розкривалося поняття "істотна шкода" для кваліфікації службових злочинів, передбачених статтями 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України.

"У результаті таких змін дії службових осіб, які зловживають владою чи службовим становищем, можливо кваліфікувати як злочини лише за умови доведення, що такі дії призвели до виключно матеріальних збитків - шкоди, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян", - наголошується у записці.

Разом з тим підкреслюється, що у службових злочинах істотна шкода не завжди може бути обрахована грошима. Адже йдеться про порушення охоронюваних Конституцією та іншими законами України прав та свобод людини і громадянина (право на свободу й особисту недоторканність та недоторканність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), підрив авторитету та престижу органів держвлади чи органів місцевого самоврядування, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення умов, що ускладнюють виконання підприємством, установою, організацією своїх функцій, приховування злочинів.

"Внаслідок зміни у 2014 році редакції пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України фактично було декриміналізовано низку корупційних злочинів, а особи, що їх вчинили, залишилися безкарними", - зазначається у пояснювальній.

З метою приведення кримінального законодавства України до європейських стандартів з питань боротьби з корупцією глава держави пропонує змінити редакцію пункту 3 примітки до статті 364 КК України, закріпивши правило, згідно з яким визначення істотної шкоди у грошовому еквіваленті у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК України є допустимим лише тоді, якщо така шкода має матеріальний характер.

"Якщо ж така шкода призведе до наслідків нематеріального характеру, то її істотність визначатиметься з урахуванням конкретних обставин справи, як це було передбачено до викладення у 2014 році пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у новій редакції", - сказано у записці.

Тобто, істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Нагадаємо, глава держави також пропонує ВР скасувати заставу підозрюваним у корупції. Він зареєстрував у парламенті відповідний проект закону №2620.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Зеленський підписав законопроект свого авторства №1008 - про судову реформу. Документом, зокрема, вводиться новий порядок формування ВККС і скорочується склад Верховного суду.