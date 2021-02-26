Президент привітав "Динамо" і "Шахтар" з перемогами в ЛЄ

Президент Володимир Зеленський привітав київське "Динамо" та донецький "Шахтар" з перемогами в Лізі Європі.
Про це він написав у Faceboоk.
"Щиро вітаю київське "Динамо" та донецький "Шахтар" з перемогами та виходом у наступну стадію Ліги Європи! Дякуємо вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі", - написав президент.
Нагадаємо, 25 лютого київське "Динамо" обіграло на виїзді бельгійський "Брюгге" - 1:0. Цей результат дозволив киянам пройти у 1/8 фіналу Ліги Європи.
Раніше "Шахтар" оформив путівку в 1/8 фіналу ЛЄ, мінімально обігравши у другому матчі ізраїльський "Маккабі"
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 26 лютого. Початок о 14:00 за Києвом.