RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Португалии назначил досрочные выборы в парламент: названа причина

Фото: президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза решил распустить парламент и назначить досрочные выборы в 2024 году. Решение связано с отставкой премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство EFE.

Марсело Ребелу де Соуза принял решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 10 марта. Это решение было принято в связи с политическим кризисом, вызванным отставкой премьер-министра Антониу Кошты.

“Я выступаю за роспуск Ассамблеи Республики и назначение выборов на 10 марта 2024 года”, - заявил президент в заявлении для страны через два дня после того, как Кошта подал в отставку.

Марсело Ребелу де Соуза заявил, что принял решение о досрочных выборах самостоятельно, исходя из своих убеждений. Он считает, что победа социалистов на выборах 2022 года была связана с личностью премьер-министра Антониу Кошты. Поэтому, по его мнению, сохранение власти социалистов с другим премьер-министром было бы менее перспективным вариантом.

Португальский лидер заявил, что официально объявит о роспуске парламента и досрочных выборах в декабре. Он сделает это после утверждения бюджета на 2024 год, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность в стране и продолжить реализацию Плана восстановления и повышения устойчивости.

Он также хочет дать Социалистической партии время для назначения нового лидера.

Президент Португалии поблагодарил Косту за его работу в условиях пандемии COVID-19, войны в Украине и других сложных международных событий. Он также заявил о намерении разобраться в судебном деле, которое стало причиной отставки премьер-министра.

Почему Кошта подал в отставку

Во вторник, 7 ноября, премьер-министр Антониу Кошта подал в отставку, в связи с расследованием возможных злоупотреблений, активной и пассивной коррупции и влиянием в бизнесе по производству лития и водорода.

Судья проверяет, не было ли нарушений закона, когда правительство Португалии решало, кому разрешить добывать литий на границе с Испанией, и строить завод по производству водорода и центр обработки данных в городе Синеш. По словам экс-премьера он не совершал никаких противоправных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия