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Президент Польщі прилетів в Україну для участі в саміті Кримської платформи

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Неділя 22 серпня 2021 21:27
Президент Польщі прилетів в Україну для участі в саміті Кримської платформи Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Україну. Він візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Польщі Андрія Дещицю в Twitter.

"Ласкаво просимо президент Польщі Анджей Дуда в Україні! Попереду три дні інтенсивного візиту-участь у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність", - написав він.

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