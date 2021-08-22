Президент Польщі прилетів в Україну для участі в саміті Кримської платформи
Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
У неділю ввечері, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Україну. Він візьме участь у саміті Кримської платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Польщі Андрія Дещицю в Twitter.
"Ласкаво просимо президент Польщі Анджей Дуда в Україні! Попереду три дні інтенсивного візиту-участь у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність", - написав він.
Witamy Prezydenta Polski @prezydentpl @AndrzejDuda w Ukrainie! Przed nami trzy dni intensywnej wizyty - udział w Szczycie Platformy Krymskiej i obchodach z okazji 30.rocznicy Niepodległości Ukrainy. Dziękujemy za wsparcie i solidarność