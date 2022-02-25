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Президент Польщі назвав бомбардування Києва актом тероризму

Автор: Олександр Білоус

Президент Польщі Анджей Дуда в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським назвав російські бомбардування Києва актом терору. Але є велика рішучість українців захистити столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Польщі.

"Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Дуда.

Національний банк Польщі прийняв рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів). Допомога надається у зв'язку з агресією Росії.

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