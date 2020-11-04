Президент Польщі Дуда одужав після коронавірусу

Президент Польщі Анджей Дуда одужав після лікування коронавірусу і повертається до виконання своїх посадових обов’язків. Президент отримав два негативних тести.
Про це повідомляє RMF24.
Прессекретар польського президента повідомив, що Дуда закінчив період самоізоляції і повернувся до виконання обов'язків.
За його словами, глава Польщі отримав вже два негативних тести, через що може повернутися до роботи в звичайному режимі.
Сам спікер, який також був інфікований, залишиться в самоізоляції на день довше.
24 жовтня стало відомо, що Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його самопочуття було нормальним.
Раніше РБК-Україна писало, що в Польщі посилять карантин на тлі антирекорду коронавірусу.
Крім цього, раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.