Президент Польши заявил о силовом захвате трибунала и созвал консультации

"Этой ночью произошло нарушение общественного порядка Республики Польша и силовой захват конституционного органа государства", - заявил Навроцкий.

По его словам, первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский тоже не признает законными действия людей, по мнению президента, "узурпирующих власть" в трибунале.

Навроцкий призвал восстановить правопорядок и вывести с территории трибунала силовиков, которых туда направило правительство. Он также отметил, что помог попасть в здание заместителя главы трибунала Бартломея Соханского, которого считает законным.

Из-за угрозы внутренней безопасности страны президент созвал на 31 октября срочные консультации с представителями парламентских сил. Их цель, по словам Навроцкого, - стабилизировать политическую ситуацию и восстановить конституционный порядок.

После заявления президента Соханский покинул свой кабинет. Он рассказал, что его заверили, что президента уже нет в здании, и назвал это обманом. Глава трибунала Богдан Свенчковский, которого не пустили внутрь, назвал происшествия "государственным переворотом".

Министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что президент и его люди покинули здание и теперь его занимают судьи. По его словам, ситуация стабилизируется. Поведение президента Журек назвал скандальным и выразил надежду, что прокуратура на нее отреагирует. Министр внутренних дел Марцин Кервинский похвалил полицию за то, что она не допустила эскалацию.

Депутаты "Права и справедливости" утверждают, что в здании могут задержать главу Канцелярии президента Збигнева Богуцкого, который заходил туда вместе с Навроцким.