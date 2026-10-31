Президент Польши заявил о силовом захвате трибунала и созвал консультации

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал ночные события вокруг Конституционного трибунала силовым захватом конституционного органа. Он требует вывести из здания силовиков и созывает срочные консультации с парламентскими партиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Навроцкого, которое транслировало польское издание Onet.
"Этой ночью произошло нарушение общественного порядка Республики Польша и силовой захват конституционного органа государства", - заявил Навроцкий.
По его словам, первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский тоже не признает законными действия людей, по мнению президента, "узурпирующих власть" в трибунале.
Навроцкий призвал восстановить правопорядок и вывести с территории трибунала силовиков, которых туда направило правительство. Он также отметил, что помог попасть в здание заместителя главы трибунала Бартломея Соханского, которого считает законным.
Из-за угрозы внутренней безопасности страны президент созвал на 31 октября срочные консультации с представителями парламентских сил. Их цель, по словам Навроцкого, - стабилизировать политическую ситуацию и восстановить конституционный порядок.
После заявления президента Соханский покинул свой кабинет. Он рассказал, что его заверили, что президента уже нет в здании, и назвал это обманом. Глава трибунала Богдан Свенчковский, которого не пустили внутрь, назвал происшествия "государственным переворотом".
Министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек заявил, что президент и его люди покинули здание и теперь его занимают судьи. По его словам, ситуация стабилизируется. Поведение президента Журек назвал скандальным и выразил надежду, что прокуратура на нее отреагирует. Министр внутренних дел Марцин Кервинский похвалил полицию за то, что она не допустила эскалацию.
Депутаты "Права и справедливости" утверждают, что в здании могут задержать главу Канцелярии президента Збигнева Богуцкого, который заходил туда вместе с Навроцким.
Суть конфликта состоит в том, что в Польше сегодня фактически два лагеря судей Конституционного трибунала, и каждый считает нелегитимным другой.
Большинство нынешних судей назначили, когда у власти была партия "Право и справедливость". Пришедшее к власти в конце 2023 года правительство Дональда Туска считает, что ПиС превратила трибунал в политически зависимый орган, а часть судей назначила с нарушениями. Поэтому правительство не признает решения трибунала и постепенно изменяет его состав.
Нынешний Сейм уже избрал новых судей. Но президент Кароль Навроцкий, поддерживаемый ПиСом, отказался привести к присяге трех из шести избранных, а глава трибунала Богдан Свенчковский не допустил их к работе. Именно судьи нового состава вечером 30 октября и отстранили Свенчковского и его заместителя, после чего здание суда заблокировала полиция. Президент и оппозиция называют это госпереворотом, правительство - восстановлением законности.
От того, кто контролирует трибунал, зависит, сможет ли правительство Туска проводить свои реформы: суд решает, соответствуют ли законы конституции. Ночью Навроцкий прорвался к зданию суда, возле которого продолжались столкновения протестующих с полицией.