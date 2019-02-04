Президент підписав закон про нові правила маркування харчових продуктів

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Документ уніфікує правила надання споживачам інформації про харчові продукти

Президент України Петро Порошенко підписав закон про "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Законом встановлюються загальні положення до маркування харчових продуктів. Крім того, документом встановлюються окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

Законом встановлюються категорії обов’язкової інформації про харчові продукти та загальні вимоги до інформації про харчові продукти.

Законом передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин чи продуктів, які, як свідчать дані проведених наукових досліджень, спричиняють алергічні реакції або непереносимість, так щоб споживачі могли зробити свідомий вибір, який є безпечним для них.

Нагадаємо, парламент 6 грудня 2018 року прийняв у другому читанні законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Документ підтримав з другого разу 231 парламентар.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики оприлюднила дані щодо середніх споживчих цін на товари і послуги по Україні у 2018 році. За даними статистичного відомства, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.