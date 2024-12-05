Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны на фоне угрозы отставки, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что глава государства принял отставку министра обороны Ким Ен Хена и вместо него на эту должность назначил Чхве Бен Хека, который был послом Южной Кореи в Саудовской Аравии.

Сообщается, что Ким, который в среду подал в отставку, рассматривался как центральная фигура в объявлении военного положения Юном во вторник. Именно он дал такую рекомендацию президенту страны, о чем свидетельствуют документы об импичменте от опозиции, а также высокопоставленный военный чиновник.

Как результат, выдвижение новой кандидатуры стало первым официальным шагом Юна после того, как он в среду утром объявил уже об отмене военного положения. Все это происходило на фоне политических потрясений и дипломатических последствий.