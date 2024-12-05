ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны на фоне угрозы отставки, - СМИ

Четверг 05 декабря 2024 06:25
UA EN RU
Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны на фоне угрозы отставки, - СМИ Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назначил нового министра обороны страны. Это произошло после неудачной попытки ввести военное положение в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что глава государства принял отставку министра обороны Ким Ен Хена и вместо него на эту должность назначил Чхве Бен Хека, который был послом Южной Кореи в Саудовской Аравии.

Сообщается, что Ким, который в среду подал в отставку, рассматривался как центральная фигура в объявлении военного положения Юном во вторник. Именно он дал такую рекомендацию президенту страны, о чем свидетельствуют документы об импичменте от опозиции, а также высокопоставленный военный чиновник.

Как результат, выдвижение новой кандидатуры стало первым официальным шагом Юна после того, как он в среду утром объявил уже об отмене военного положения. Все это происходило на фоне политических потрясений и дипломатических последствий.

Напомним, 3 декабре президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Но оно было связано не с военной угрозой извне, а политической ситуацией внутри страны. Такие действия вызвали потрясения.

Сегодня утром опозиционные партии Южной Кореи подали в парламент законопроект об импичменте президента. Но его партия пообещала выступить против, поставив под сомнение процесс. Голосование по этому вопросу должно состоятся уже завтра, 6 декабря в пятницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Президент
NEWS
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели