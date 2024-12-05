Правящая партия Южной Кореи выступит против импичмента президента, - СМИ

В четверг парламент Южной Кореи внес предложение об импичменте президенту Юн Сок Елю за попытку ввести военное положение в стране. Но его партия пообещала выступить против, поставив под сомнение процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, законодатели могут проголосовать за предложение уже в пятницу. Но для принятия законопроекта оппозиционной Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, нужно, чтобы предложение поддержали не менее восьми человек от правящей партии (чтобы было 200 голосов из 300 возможных). Однако правящая партия президента "Сила народа" заявила, что выступит против. При этом, она разделилась из-за кризиса в стране.

В то же время, ни один из 108 законодателей "Силы народа" не присутствовал на представлении ходатайства об импичменте. Как правило, данное ходатайство открывает путь для голосования, которое должно состояться в течение следующих 24-72 часов.

Если законопроект об импичменте будет принят, далее у у Конституционного суда Южной Кореи будет 180 дней, чтобы решить, поддержать его или нет.

Если Юна отстранят от исполнения властных обязанностей, тогда их будет выполнять премьер-министр страны Хан Доку Су.

Кроме того, если президент, который находится в тяжелой ситуации, уйдет в отставку или будет отстранен от должности, тогда в течение 60 дней в стране пройдут новые выборы.