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На войне в Украине погибли два добровольца из Грузии

Украина, Пятница 02 февраля 2024 22:18
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На войне в Украине погибли два добровольца из Грузии Архивное фото: На войне в Украине погибли два добровольца из Грузии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В борьбе за Украину на поле боя погибли два добровольца из Грузии, которые воевали еще с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Грузинского Легиона".

"Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли во время боев на передовой восточного фронта", - говорится в заявлении.

На войне в Украине погибли два добровольца из Грузии

Фото: Добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Отмечается, что они воевали в составе "Грузинского легиона" в Украине с 2014 года.

Иностранцы помогают Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Ранее мы сообщали, что на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

Недавно в боях за Украину погибли два иностранных добровольца из Беларуси.

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