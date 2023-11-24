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Президент Павел был возмущен скандальным визитом премьера Словакии в Чехию, - СМИ

Чехия, Пятница 24 ноября 2023 21:06
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Президент Павел был возмущен скандальным визитом премьера Словакии в Чехию, - СМИ Архивное фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Чехию оказался скандальным и едва не разорвал отношения между странами. В Праге оказались недовольны поведением представителя Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Отмечается, что Фицо предложил дату для визита, которая не устраивала президента Павела. Также она не подходила главам верхней и нижней палат парламента Милошу Вистрчилу и Маркету Пекарову Адамову.

Несколько дней Павел раздумывал, соглашаться ли на визит. В конце концов президент Словакии Зузана Чапутова убедила его пойти на уступку.

Фицо в Чехии встречался с отставными чиновниками

Издание пишет, что премьер Словакии организовал встречи с экс-президентами Милошем Земаном, Вацлавом Клаусом и главой оппозиционного движения "ANO 2011" Андреем Бабишем, которые поддерживали его в предвыборной кампании.

Источник издания сообщает, что такое поведение дипломатически абсолютно неприемлемо.

"Во время своего первого визита в ту или иную страну премьер-министр должен встретиться с президентом и премьер-министром, а не с лидером оппозиции или бывшим президентом", - пояснил источник.

Президент Павел был недоволен таким поведением Фицо

Отмечается, что президент Павел был расстроен тем, что Фицо не сделал ни одного дружественного шага в сторону Чехии.

"Он вел себя так, будто ему все равно", - заявил источник издания.

По его словам, предложенная Фицо дата устраивала только премьер-министра Чехии Петра Фиалу. Словацкий премьер проигнорировал тот факт, что у трех высших конституционных чиновников Чехии уже другая и более важная повестка дня.

Фицо в Чехии сделал скандальное заявление об Украине

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

Также Фицо сказал, что предпочел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Он не сказал, как этого добиться.

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