Президент ПАСЕ высказался о возможном возвращении России в Совет Европы после войны

"Об этом еще рано, преждевременно говорить, потому что вы знаете: Россия один раз вернулась, и после возвращения начала агрессивную войну. Поэтому нет, я не думаю, что сейчас этот вопрос стоит", - сказал он.

Русопулос напомнил, что после Холодной войны штаб-квартиру НАТО посещало много российских генералов, хотя это было недопустимо в годы противостояния.

"Я никогда не мог себе представить, что Холодная война, мир, разделенный на две стороны, приведет к тому, что российские генералы войдут в штаб-квартиру своего врага. Если вы спросите меня о воображении, то когда я оставлю политику, я думаю, что могу написать роман, но не о политике. У меня богатое воображение, но позвольте мне не использовать его сейчас. Я могу использовать его, находя решения в той сфере, за которую я отвечаю", - высказался политик.

Президент ПАСЕ добавил, что если снятие ограничений или других решений против России помогут, россияне должны показать, что они настроены прекратить войну и остановиться.