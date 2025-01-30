Президент ПАСЕ высказался о возможном возвращении России в Совет Европы после войны

Пока еще рано говорить о возможном возвращении России в Совет Европы после окончания войны. Тоже самое касается снятия некоторых санкций.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос
"Об этом еще рано, преждевременно говорить, потому что вы знаете: Россия один раз вернулась, и после возвращения начала агрессивную войну. Поэтому нет, я не думаю, что сейчас этот вопрос стоит", - сказал он.
Русопулос напомнил, что после Холодной войны штаб-квартиру НАТО посещало много российских генералов, хотя это было недопустимо в годы противостояния.
"Я никогда не мог себе представить, что Холодная война, мир, разделенный на две стороны, приведет к тому, что российские генералы войдут в штаб-квартиру своего врага. Если вы спросите меня о воображении, то когда я оставлю политику, я думаю, что могу написать роман, но не о политике. У меня богатое воображение, но позвольте мне не использовать его сейчас. Я могу использовать его, находя решения в той сфере, за которую я отвечаю", - высказался политик.
Президент ПАСЕ добавил, что если снятие ограничений или других решений против России помогут, россияне должны показать, что они настроены прекратить войну и остановиться.
Напомним, к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине в ЕС собираются принять 16-й пакет санкций против России. По информации СМИ, в санкционный список могут попасть более 30 физических и юридических лиц из России, а также Китая и КНДР.
Как отмечает Politico, ЕС не будет вводить полный запрет на покупку российского сжиженного природного газа, но собирается ввести определенные ограничения, хотя они значительно не повлияют на импорт.
Кроме того, Брюссель введет ограничения в отношении алюминия из России, а также продажи оборудования для видеоигр.
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