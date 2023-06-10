Президент ЮАР рассказал главе Китая об африканской мирной инициативе

В заявлении говорится, что Рамафоса сказал Си, что он принял к сведению мирный план, предложенный Китаем, и подтвердил поддержку африканскими лидерами инициатив, направленных на мирное разрешение конфликта.

"Председатель Си Цзиньпин высоко оценил инициативу африканского континента и признал влияние конфликта на человеческие жизни и продовольственную безопасность в Африке", - говорится в заявлении президента ЮАР.

Мирный план Китая

Власти Китая отказались осудить полномасштабное вторжение России в Украину. При этом Пекин продолжает вести диалог и сотрудничество с Москвой. К примеру, торговля между странами после начала вторжения в Украину продолжает расти.

Также Китай в начале 2023 года обнародовал свой "мирный план" по войне РФ против Украины. Его уже раскритиковали официальные представители нашей страны, поскольку там не содержится обязательный вывод оккупационных войск до переговоров.

Африканский мирный план

16 мая Рамафоса объявил об африканском мирном плане, детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Ранее лидеры африканских стран подчеркнули заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

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