Президент ПА НАТО объяснил, почему Украине не дают приглашение в Альянс сейчас

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", - подчеркнул Коннолли.

Он также отметил, что как НАТО, так и правительство США поддерживают стремление Украины к членству.

"НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею, чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем «неотвратимая тропа» к этому членству", - сказал он.

Коннолли также признал, что украинцы испытывают определенную нетерпеливость относительно членства в НАТО, но ситуация на поле боя остается сложной.

"Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И этим является присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено", - добавил он.

Президент ПА НАТО подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно охватывать всю ее территорию, включая оккупированные части.

"Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - заявил Коннолли.

Отвечая на вопрос о возможности приглашения Украины в НАТО до конца президентского срока Джо Байдена, Коннолли отметил, что этот процесс требует консультаций с другими членами Альянса.

"Президент Байден с симпатией отнесся - и относится - к украинским устремлениям, включая членство в НАТО. И он бы имел положительное отношение к этому. Но прибегнет ли он к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО - это было бы невозможным. И опять же - он сфокусирован на приоритетах", - подчеркнул он.

Основной приоритет на данный момент, по его словам, - это завершение насилия, которое российские войска осуществляют на украинских территориях.

Отдельно Коннолли прокомментировал отношения между США и Германией в вопросе членства Украины в НАТО.

"Германия является хорошим союзником. Знаете, скептицизм приходит и уходит. Могу вам сказать, исходя из моих разговоров с канцлером Олафом Шольцем. Он очень твердо поддерживает цели НАТО и немецкие стремления вполне совпадают с американскими целями в отношении Украины", - отметил он.