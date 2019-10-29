Президент схвалив закон про матеріальну відповідальність військових

Законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб" у вівторок, 29 жовтня, підписав глава держави Володимир Зеленський. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Закон, зокрема, визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у нанесенні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового і іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Дія акту поширюється на військових при виконанні ними обов'язків військової служби, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, сил цивільної захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив документ 9 жовтня і передав його на підпис Зеленському.

Даний закон Рада прийняла в другому читанні 3 жовтня 276 голосами. А за основу ВР прийняла документ 20 вересня, за проект тоді проголосували 306 народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців у другому читанні.