Президент схвалив закон про зміни регламенту Ради

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, підписав закон "Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної ради України про вимоги до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною радою України за основу.

У той же час основний комітет, як виняток, може вирішити врахувати внесені пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та / або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та / або інших законодавчих актів, які не були предметом розгляду в першому читанні. При цьому повинні бути вказані необхідність внесення цих поправок у висновках головного комітету та / або експертного підрозділів апарату Верховної ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні при розгляді такого законопроекту в першому читанні.

Нагадаємо, проект закону у другому читанні Рада прийняла 3 жовтня. За нього проголосували 229 народних депутатів.

При цьому 12 вересня парламентарії підтримали за основу в першому читанні законопроект №1039-2. Тоді за документ проголосували 240 парламентаріїв.