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Президент призначив командувача Військово-морських сил України

Новини » Політика     11.06.2020 - 19:58
Президент призначив командувача Військово-морських сил України
Фото: Олексій Неїжпапа (facebook com alexey neizhpapa)

Військово-морські сили очолив контр-адмірал Неїжпапа

Президент України Володимир Зеленський призначив командувача Військово-морських сил Збройних сил України. ВМС України очолив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Про це повідомляє Офіс президента.

Указ про призначення Неїжпапи командувачем ВМС України був підписаний сьогодні, 11 червня.

Неїжпапа 44-річний уродженець Севастополя. У період з 2015 по 2019 рік перебував на посаді заступника командувача ВМС України з бойової підготовки, куди потрапив після завершення Національного університету оборони України.

У квітні 2020 року Неїжпапа був призначений заступником командувача ВМС.

Неїжпапа брав участь в антитерористичній операції на Донбасі.

Офіцерську службу він проходив на кораблях ВМС України. Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.

Також Неїжпапа неодноразово здійснював керівництво міжнаціональними навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив головнокомандувача Збройними силами України.

Крім того, глава держави змінив командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийназначениеВМСвмс Украины
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