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Призначено голову СБУ у Рівненській області

Новини » Політика     24.12.2019 - 19:03
Призначено голову СБУ у Рівненській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Главою СБУ в Рівненській області став Андрій Тимченко

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Тимченко начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 24 грудня.

"Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - йдеться в указі №951/2019.

Призначено голову СБУ у Рівненській областіНагадаємо, 21 листопада Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенко заступником голови Служби безпеки України. У той же час президент підписав указ, яким призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту нацгосударственности СБУ.

Крім того, Володимир Зеленський змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Новим головою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.

Додамо, що 8 листопада Володимир Зеленський змінив першого заступника голови Служби безпеки України. Так, указом №823/2019 глава держави звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже указом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.

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