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Назначен глава СБУ в Ровненской области

Новости » Политика     24.12.2019 - 19:03
Назначен глава СБУ в Ровненской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главой СБУ в Ровненской области стал Андрей Тимченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровненской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 24 декабря.

"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровненской области", - говорится в указе №951/2019.

Назначен глава СБУ в Ровненской областиНапомним, 21 ноября Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко заместителем главы Службы безопасности Украины. В то же время президент подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

Кроме того, Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.

Добавим, что 8 ноября Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

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