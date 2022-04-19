Президент Молдови затвердила заборону георгіївської стрічки і символів "Z" і "V"

При цьому президент запевнила своїх громадян, "що вони й надалі зможуть вшановувати пам'ять героїв, які воювали у Другій світовій війні".

"Ми пам’ятаємо про жертовність героїв. Ми знаємо, якою дорогою була тоді ціна миру. Щонайменше 100 000 людей у ​​Молдові втратили життя, щоб ми жили в мирі. Тому спекуляція перемоги 1945 року з метою сприяння військовій агресії проти України сьогодні є образою пам’яті наших батьків, дідів і бабусь, які віддали своє життя, щоб ми жили в мирі", - заявила Санду.

Як зазначили у виданні, людей, які будуть використовуватимуть в Молдові подібну символіку, в тому числі в соцмережах, штрафуватимуть.

Нагадаємо, нещодавно парламент Молдови в третьому читанні прийняв закон, згідно з яким на території країни забороняється використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V".

Ініціатива передбачає штрафи в розмірі від 4500 до 9000 леїв (від 250 до 500 доларів) за виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської або військової символіки.

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