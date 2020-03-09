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Президент Молдови повідомив ЗМІ особисті дані жінки, хворої коронавірусом

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 16:16
Президент Молдови повідомив ЗМІ особисті дані жінки, хворої коронавірусом
Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Ігор Додон сьогодні назвав особисті дані жінки, у якої був виявлений коронавірус

Президент Молдови Ігор Додон сьогодні назвав особисті дані жінки, у якої був виявлений коронавірус і яка знаходиться в Республіканській клінічній лікарні. Про це повідомляє realitatea.md.

Раніше прем'єр-міністр Кику звинуватив хвору жінку в безвідповідальності.
Так, під час прес-конференції, яку Додон провів після зустрічі з прем'єр-міністром Іоном Кику і головою парламенту Зінаїдою Гречаною, глава держави відповів на запитання журналістів.

Відповідаючи на питання про чутки в румунських ЗМІ про те, що румунський громадянин заразився коронавірусів в Молдові, Додон заявив, що, швидше за все, мова йде про жінку з позитивним діагнозом на коронавірус, так як вона має подвійне громадянство.

Він розкрив особистість пацієнта. Зокрема, Додон повністю вимовив ім'я і прізвище жінки.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Молдови підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом в країні. Коронавірус був виявлений 7 березня біля 48-річної жінки, яка повернулася з Італії. Її госпіталізували у важкому стані в стратегічне лікарняний заклад з аеропорту.

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