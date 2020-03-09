Президент Молдовы сообщил СМИ личные данные женщины, заболевшей коронавирусом

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Игорь Додон сегодня назвал личные данные женщины, у которой был обнаружен коронавирус

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня назвал личные данные женщины, у которой был обнаружен коронавирус и которая находится в Республиканской клинической больнице. Об этом сообщает realitatea.md.

Ранее премьер-министр Кику обвинил заболевшую женщину в безответственности.

Так, во время пресс-конференции, которую Додон провел после встречи с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной, глава государства ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о слухах в румынских СМИ о том, что румынский гражданин заразился коронавирусом в Молдове, Додон заявил, что, скорее всего, речь идет о женщине с положительным диагнозом на коронавирус, так как она имеет двойное гражданство.

Он раскрыл личность пациента. В частности, Додон полностью произнес имя и фамилию женщины.

Напомним, министерство здравоохранения Молдовы подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в стране. Коронавирус был обнаружен 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в стратегическое больничное учреждение с аэропорта.