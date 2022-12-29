Президент Молдовы заявила, что ее страна должна стать членом ЕС до конца текущего десятилетия

Молдова должна стать членом Европейского союза уже в этом десятилетии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Молдовы Майи Санду в эфире телеканала Moldova 1.
"Я считаю, что мы должны стать членами ЕС до конца этого десятилетия", - заявила Санду в интервью телеканалу.
Она отметила, что в ее планах своевременное и безупречное выполнение всех условий, выдвинутых Молдове как стране - кандидату на вступление в ЕС.
"Правительство страны должно активнее выполнять условия Брюсселя для вступления в ЕС. Правительству нужно действовать быстрее, это приоритет. Европейская интеграция - это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и одновременно повысить уровень жизни населения", - заверила Санду.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в парламенте Молдовы предложили демилитаризовать Приднестровье.
Напомним, ранее вице-премьер Молдовы Нику Попеску призвал к выводу российских военных из Приднестровья.
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