Президент Молдовы приехала в Киев

"Прибыли в Киев для встреч с президентами Владимиром Зеленским и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В нашей повестке дня: обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, укрепление региональной безопасности и дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах", - написала Санду в Twitter.

Президент Молдовы Майя Санду в Киеве 21 ноября (twitter.com/sandumaiamd)

В частности, она приняла участие в чествовании памяти активистов, погибших во время Революции Достоинства.

"В День Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства. В мероприятии также приняла участие президент республики Молдова Майя Санду", - говорится на сайте президента.