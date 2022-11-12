Президент Молдовы поздравила херсонцев с освобождением города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду.

Санду заявила о солидарности Молдовы с тысячами храбрых херсонцев.

"Над Херсоном снова развевается украинский флаг", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил украинцев с увольнением Херсона и назвал это событие важным шагом к восстановлению их суверенных прав.

Вооруженные силы Украины, поднимающие государственный флаг в освобожденном Херсоне, закрепили самое серьезное политическое и военное поражение президента России Владимира Путина в продолжающейся более 8 месяцев войне.

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