Президент МОК про урбан-парк на ВДНГ: такі парки розвивають олімпійські види спорту

Проект створення урбан-парку на ВДНГ реалізується за програмами президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та "Здорова Україна".

Парк було створено менше ніж за два місяці, що вразило президента МОК. Вже працюють скейт-парк, призначений для екстремальних вуличних культур, спот для тренувань з вуличного футболу (3х3, панни, фристайлу), стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5, стрітденс і івент-спот для занять вуличними танцями, стрітворкаут-спот, паркур-спот, бігова доріжка у лісовій зоні завдовжки 3,5 км.

"За допомогою таких класних спортивних розважальних сучасних “магнітів” ми будемо збільшувати кількість громадян України, які займатимуться різними видами спорту", - сказав Володимир Зеленський.

У свою чергу Томас Бах виразив упевненість, що "такі парки допоможуть розвивати олімпійські види спорту".

Подібні парки, за словами першого заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенко, у 2022 році з‘являться у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а у 2023-му - у майже всіх обласних центрах та ще кількох великих містах України. Зокрема, в Одесі, Чернігові, Луцьку, Ужгороді, Запоріжжі, Маріуполі.