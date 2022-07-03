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Президент МОК прибув до України і зустрівся із Зеленським

Фото: президент МОК Томас Бах (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах сьогодні, 3 липня 2022 року, перебуває з робочим візитом в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента Володимира Зеленського.

"Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців. Цінуємо ініціативу проведення спеціальної донорської конференції під егідою МОК заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні", - зазначив він.

Він також підкреслив, що війна стала величезним ударом для українського спорту. На сьогодні понад 100 тисяч українських спортсменів не можуть тренуватися, сотні спортивних об'єктів зруйновані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОК не переглядатиме рекомендації щодо відсторонення російських спортсменів від змагань, які були прийняті після вторгнення Росії в Україну.

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