Президент МОК допустив можливість скасування Олімпіади в Токіо

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація допускає можливість скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо. Це станеться у тому випадку, якщо Олімпіаду не вдасться провести у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Спочатку Олімпіада-2020 повинна була пройти в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але була перенесена через пандемію коронавірусної інфекції. Проведення ігор намічено в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

За словами Баха, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе дав йому зрозуміти, що літо наступного року є останнім варіантом для проведення Ігор.

"Неможливо постійно переносити змагання і наймати по декілька тисяч осіб в оргкомітет Ігор. Також не можна щороку міняти графік міжнародних федерацій по всьому світу, адже у спортсменів повинна бути визначеність. Ми повинні бути готові до різних сценаріїв, сподіваємося, що ці Ігри відбудуться в липні наступного року", - сказав Бах.

Нагадаємо, один з членів організаційного комітету Олімпіади в Токіо отримав позитивний тест на наявність коронавірусної інфекції.