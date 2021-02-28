Президент Мексики попросить Байдена поділитися вакциною від коронавірусу

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор хоче попросити президента США Джо Байдена поділитися вакциною від коронавірусу. У Білому домі чекають обговорення цієї теми президентами.

Наголошується, що Байден відкритий до обговорення цього питання, але невідомо, чи готовий погодитися виділити певну кількість доз. Президент США хоче дотримати обіцянку дотримуватися пріоритету якнайшвидшої вакцинації як можна більшого числа американців.

Одним з варіантів, про який може просити Обрадор, є отримання вакцини в оренду з поверненням Штатам доз, коли Мексика отримає вакцину згідно з контрактами з постачальниками пізніше.

В Мексиці до неділі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше 1,8 мільйона осіб. Повністю привиті 565 тисяч чоловік.