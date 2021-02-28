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Президент Мексики попросить Байдена поділитися вакциною від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор хоче попросити президента США Джо Байдена поділитися вакциною від коронавірусу. У Білому домі чекають обговорення цієї теми президентами.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що Байден відкритий до обговорення цього питання, але невідомо, чи готовий погодитися виділити певну кількість доз. Президент США хоче дотримати обіцянку дотримуватися пріоритету якнайшвидшої вакцинації як можна більшого числа американців.

Одним з варіантів, про який може просити Обрадор, є отримання вакцини в оренду з поверненням Штатам доз, коли Мексика отримає вакцину згідно з контрактами з постачальниками пізніше.

В Мексиці до неділі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше 1,8 мільйона осіб. Повністю привиті 565 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії вже більше 20 мільйонів чоловік отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 800 тисяч осіб повністю щеплені.

Також відомо, що в неділю, 28 лютого, у Таїланді почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Перша щеплення була зроблена віце-прем'єру, міністру охорони здоров'я країни Анутину Чарнвиракулу.

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Новини України Мексикавакцина від коронавірусу
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