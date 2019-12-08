Президент Литви закликав Росію виконати мінські угоди

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні зустрічі у нормандському форматі закликав Російську Федерацію виконувати зобов'язання в рамках мінських домовленостей. Про це литовський лідер написав на сторінці у Twitter.

Науседа заявив, що Литва продовжує підтримувати територіальну цілісність України та закликає Кремль до виконання мінських домовленостей.

"Наближається нормандський саміт. Литва підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей", - написав президент Литви.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа бажав президенту України Володимиру Зеленському не робити жодних поступків на нормандському саміті у Парижі. Також Науседа наголошував на необхідності продовження санкцій проти Російської Федерації.