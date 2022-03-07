Президент Литви попередив Блінкена, що Путін не зупиниться на Україні

Президент Литви Гітанас Науседа попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту. Світ зобов'язаний допомогти Україні всіма засобами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Звертаючись до держсекретаря США на початку його турне країнами Балтії, Науседа сказав, що Путін "не зупиниться на Україні" і що світ зобов'язаний допомагати українцям "всіма доступними засобами".
"Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках", - сказав він.
Член НАТО Литва направила Україні військову допомогу і прийняла невелику кількість українських біженців з початку російського вторгнення 24 лютого.
Блінкен повинен був відвідати сусідні Латвію і Естонію в понеділок і вівторок.
Білорусь, яка межує з Литвою і Латвією, дозволила Росії почати наступ зі своєї території після того, як її війська перебували там протягом декількох тижнів під виглядом спільних військових навчань.
Блінкен зустрівся з Науседа перед переговорами з Міністром закордонних справ і прем'єр-міністром Литви.
Держсекретар США раніше заявив співробітникам посольства США у Вільнюсі, що вторгнення Росії в Україну кидає виклик основним принципам, покликаним підтримувати мир між народами.
"Важливо, щоб люди розуміли, що насправді поставлено на карту, і це виходить навіть за межі України, навіть за межі країн Балтії, навіть за межі Європи", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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