RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Литви попередив Блінкена, що Путін не зупиниться на Україні

Автор: Олександр Білоус

Президент Литви Гітанас Науседа попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту. Світ зобов'язаний допомогти Україні всіма засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Звертаючись до держсекретаря США на початку його турне країнами Балтії, Науседа сказав, що Путін "не зупиниться на Україні" і що світ зобов'язаний допомагати українцям "всіма доступними засобами".

"Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках", - сказав він.

Член НАТО Литва направила Україні військову допомогу і прийняла невелику кількість українських біженців з початку російського вторгнення 24 лютого.

Блінкен повинен був відвідати сусідні Латвію і Естонію в понеділок і вівторок.

Білорусь, яка межує з Литвою і Латвією, дозволила Росії почати наступ зі своєї території після того, як її війська перебували там протягом декількох тижнів під виглядом спільних військових навчань.

Блінкен зустрівся з Науседа перед переговорами з Міністром закордонних справ і прем'єр-міністром Литви.

Держсекретар США раніше заявив співробітникам посольства США у Вільнюсі, що вторгнення Росії в Україну кидає виклик основним принципам, покликаним підтримувати мир між народами.

"Важливо, щоб люди розуміли, що насправді поставлено на карту, і це виходить навіть за межі України, навіть за межі країн Балтії, навіть за межі Європи", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВторгнення Росії до України