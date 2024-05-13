Президент Литвы о замене Шойгу: решение принято для продолжения войны в Украине

Решение российского диктатора Владимира Путина о замене министра обороны Сергея Шойгу принято для продолжения войны в Украине. При это этот шаг рассчитан на внутренний рынок.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам", - заявил он.
По мнению Науседы, глава Кремля чувствует, что теперь взял на себя инициативу войны.
"Он видит задержку поддержки Украины со стороны Запада и чувствует себя способным делать то, что делает. Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет, главное - сделать это быстро", - заявил он.
12 мая Путин предложил правительству назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны России. Совет Федерации должен рассмотреть кандидатуру Белоусова 13-14 мая.
Одновременно диктатор назначил секретарем Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который более десяти лет занимал пост министра обороны.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Белоусов является очередной марионеткой Кремля.
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