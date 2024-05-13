Президент Литвы о замене Шойгу: решение принято для продолжения войны в Украине

"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам", - заявил он.

По мнению Науседы, глава Кремля чувствует, что теперь взял на себя инициативу войны.

"Он видит задержку поддержки Украины со стороны Запада и чувствует себя способным делать то, что делает. Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет, главное - сделать это быстро", - заявил он.



