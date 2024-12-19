Президент Литвы считает, что пока рано начинать переговоры Украины с РФ

Науседа считает, что Европа недостаточно поддерживает Украину, чтобы она могла сесть за стол переговоров с Россией.

"К сожалению, мы недостаточно поддерживаем. Я много раз говорил, что есть много обещаний, но не так много обещаний, которые мы можем выполнить", - заявил президент Литвы.

По его мнению, Россия не демонстрируя желания вести переговоры, идя в наступление на фронте.

"Ходят слухи о возможных мирных переговорах, и это, на мой взгляд, преждевременно, потому что сейчас Россия идет в наступление, Россия идет вперед, Россия чувствует себя более сильной стороной во всех возможных переговорах, и это приведет к несправедливому и неустойчивому миру", - сказал Науседа.