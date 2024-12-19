Президент Литвы считает, что пока рано начинать переговоры Украины с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил скептицизм относительно перспектив мирных переговоров Украины и РФ. Он считает, что такой шаг приведет к несправедливому миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу, которого цитирует LRT.
Науседа считает, что Европа недостаточно поддерживает Украину, чтобы она могла сесть за стол переговоров с Россией.
"К сожалению, мы недостаточно поддерживаем. Я много раз говорил, что есть много обещаний, но не так много обещаний, которые мы можем выполнить", - заявил президент Литвы.
По его мнению, Россия не демонстрируя желания вести переговоры, идя в наступление на фронте.
"Ходят слухи о возможных мирных переговорах, и это, на мой взгляд, преждевременно, потому что сейчас Россия идет в наступление, Россия идет вперед, Россия чувствует себя более сильной стороной во всех возможных переговорах, и это приведет к несправедливому и неустойчивому миру", - сказал Науседа.
Стоит отметить, что Украина и Россия пока не ведут мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что возвращение за стол переговоров возможно только после усиления позиции Украины.
Зеленский отмечал, что Украина не отвергает дипломатический путь для завершения войны, но мир должен быть установлен на условиях украинцев.
По мнению главы государства, гарантией безопасности для Украины станет вступление в НАТО. Поэтому Украина работает над получением приглашения на членство. Это один из пунктов украинского плана победы.
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