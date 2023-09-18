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Президент Литвы обсудит поддержку Украины с лидерами стран Глобального Юга

Понедельник 18 сентября 2023 19:57
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Президент Литвы обсудит поддержку Украины с лидерами стран Глобального Юга Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднимет вопрос о поддержке Украины на встречах с лидерами стран Глобального Юга. Они пройдут на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Переговоры с лидерами будут посвящены выработке нашей единой позиции, особенно с представителями тех стран, которые мы называем Глобальным Югом и которые имеют несколько иное представление о происходящих процессах", - заявил он.

Глобальным Югом принято называть страны Латинской Америки, Африки, Азии, за исключением Израиля, Японии и Южной Кореи, и Океании, за исключением Австралии и Новой Зеландии.

Науседа также встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем.

"Мы поддерживаем те инициативы ООН, которые помогают Украине противостоять агрессии, которые направлены на привлечение России к ответственности за те ужасные преступления, которые она совершает на территории Украины, такие как похищение детей, преступления сексуального характера", - сказал литовский лидер.

Он также подчеркнул свою готовность помочь в решении проблемы экспорта зерна из Украины.

"Литва может внести здесь свой вклад. Альтернативный канал Литвы, как и других балтийских портов, хорошо известен украинской стороне и используется. Самое главное - устранить препятствия, которые до сих пор существуют и мешают раскрыть потенциал этого канала", - сказал Науседа.

Сотрудничество с Глобальным Югом

Украина в последнее время усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии.

Так, в частности, в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине. Россию туда не пригласили. Представители украинской власти подчеркнули, что встреча дипломатов и политических советников из 40 стран стала прорывом.

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Война России против Украины ООН Литва
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