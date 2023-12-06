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Президент Латвии ответил на угрозы Путина

Латвия, Среда 06 декабря 2023 12:02
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Президент Латвии ответил на угрозы Путина Фото: Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Заявление российского президента Владимира Путина о том, что в Латвии якобы ущемляют права русскоязычных, - это попытка расшатать западное общество и различными способами уменьшить поддержку Украины.

Об это заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Neatkarīgā".

"Путинская угроза... Это политика запугивания. В последнее время в российской пропаганде распространено мнение о том, что все их граждане или те, кто принадлежит к "русскому миру", подвергаются жестокому обращению. По сути, это попытка прикрыть все злодеяния, которые творит Россия в Украине", - сказал он.

Президент Латвии отметил, что заявление Путина, "это была даже не прямая угроза, а скорее попытка расшевелить и пригласить к каким-то антигосударственным действиям тех, кто все еще чувствует себя принадлежащим к "русскому миру" и думает, что они все еще живут в Российской империи.

При этом Ринкевичс напомнил, что русские, живущие в Латвии, не подвергаются дискриминации, но есть вполне законные требования - знать национальный язык, а он является основой каждой страны. Однако в России с теми, кто придерживается иного мнения или с теми, кто не умеет общаться по-русски, нет демократических дискуссий.

"С этой точки зрения: это часть стратегического нарратива, в котором доминируют усилия по запугиванию. В последнее время я чувствую, что предпринимаются попытки расколоть не только наше общество, но и западное общество, чтобы различными способами уменьшить поддержку Украины - в практическом, политическом и моральном аспектах", - добавил он.

Заявление Путина

Напомним, Путин пригрозил "свинством" Латвии из-за ее политики в отношении знания государственного языка. Он заявил, что в Латвии раньше было 40% было русскоязычного населения, и "сейчас не мало". При этом он забыл упомянуть, что в Латвии оказалось так много русских после оккупации этой страны Москвой, расстрелов и депортации местных жителей в Сибирь.

Ранее Путин неоднократно рассказывал о якобы "угнетении русскоязычных в Украине", чтобы оправдать свое вторжение. Путин также регулярно рассуждает о подобной "политике" и в странах Балтии, что часть стран ЕС расценивает как угрозу и возможную подготовку почвы к нападению на НАТО.

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