Президент Латвии вернул в Сейм закон о выходе из конвенции о защите женщин

"Ратификация и денонсация Конвенции в течение одного созыва Сейма создает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и международным партнерам относительно готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства", - заявил он.

По словам лидера страны, Латвия станет первой страной-членом ЕС, которая выйдет из международного договора о правах человека.

Ринкевичс напомнил об обязанности европейских стран помогать в выполнении задач для достижения целей ЕС, "включая упомянутое во 2-й статье Договора о ЕС равенство женщин и мужчин". Документ определяет насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и охватывает различные формы гендерно обусловленного насилия.

По его мнению, решение Сейма о выходе из Конвенции до истечения им же установленного срока является противоречивым. Его определили 9 октября 2025 года в декларации о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Разрыв в правовом регулировании

Согласно документу, латвийское правительство должно разработать "Закон о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей, насилия в семье, а также насилия в целом".

В результате, отметил Ринкевичс, возникнет разрыв в правовом регулировании вопросов искоренения насилия в отношении женщин и семейного насилия.

Президент Латвии предупредил о создании "недопустимой правовой неопределенности" вследствие периода правового разрыва.

Речь идет о периоде между моментом остановки действия инструментов защиты от насилия, закрепленных в Конвенции, и моментом, когда будет разработано "всеобъемлющее национальное нормативное регулирование".