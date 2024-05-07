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Президент Латвии и премьер Испании анонсировали свое участие в саммите мира

Рига, Вторник 07 мая 2024 16:36
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Президент Латвии и премьер Испании анонсировали свое участие в саммите мира Фото: Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Испании Педро Санчес будут участвовать в саммите мира, который 15-16 июня организовывают Украина и Швейцария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу латвийского государства в Twitter и главу испанского правительства в Twitter.

Участие Ринкевичса

Ринкевичс написал, что он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я буду участвовать в предстоящем саммите мира в Швейцарии", - подчеркнул президент Латвии.

Также он уточнил, что обсудил с Зеленским вопросы оборонного сотрудничества.

Глава латвийского государства поблагодарил украинского коллегу за поздравления с годовщиной восстановления независимости Латвии (4 мая 1990 года парламент страны принял декларацию о восстановлении независимости).

Участие Санчеса

В то же время премьер Испании также рассказал о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Санчеса, в ходе переговоров был поднят вопрос подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины и прогресс в соответствующих переговорах.

"Мы согласны с важностью для Украины саммита мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии, в котором я приму участие. Мы продолжаем работать над справедливым и крепким миром на основе уважения к международному праву", - добавил он.

Кто еще будет участвовать

Напомним, еще вчера, 6 мая, в ходе отдельных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским свое участие в саммите мира подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.

Также ожидается участие Франции и Словакии, о чем заявляли лидеры этих стран.

Более детально об участниках саммита - в материале РБК-Украина.

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