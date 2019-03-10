Президент Латвії закликав Європу об'єднатися для стримування Росії

Вейоніс заявив, що Європі необхідний "стримуючий фактор", щоб РФ не напала на ще одну європейську країну

Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижении геополитических целей". Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис, передает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Вейонис добавил, что Европе необходим "сдерживающий фактор" во избежание повторения ситуации с Украиной.

"Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину", - заявил он.

Вейонис считает, что нельзя недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие латвийские граждане смотрят российское телевидение, а правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в стране, "запустив там свою пропаганду".

Он также заявил, что все страны Балтии с самого начала были категорически против проекта газопровода "Северный поток-2" и их позиция неизменна.

"Канцлер (Ангела Меркель, - ред.) знает, на наш взгляд, "Северный поток-2" - это прежде всего геополитический проект России. Между тем, Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике", - считает президент.

Также Вейонис отметил, что Кремль накануне выборов в Европарламент пытается укрепить пророссийские силы в нем, добиваясь "раскола Европы".

"Важно дать понять гражданам (Евросоюза, - ред.), что они стоят перед важными выборами, речь идет о нашем будущем", - подчеркнул он.

Напомним, Германия приветствовала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по реформированию Европейского Союза.