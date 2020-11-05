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Президент Косова подав у відставку

Автор: Андрій Козловський

Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку. Причиною цьому є офіційні звинувачення проти нього у воєнних злочинах.

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Про це повідомляє Kosova Press.

Як повідомляється, Тачі заявив на спеціальній пресконференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.

Зазначимо, Хашим Тачі є колишній політичний керівник Армії визволення Косова. Спецпрокуратура звинуватила його та інших політиків у скоєнні низки злочинів проти людяності та воєнних злочинах, в тому числі вбивствах, насильницьких зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.

Спеціальна палата Косова, суд щодо воєнних злочинів, розташований в Гаазі, підтвердив висновок прокуратури 5 листопада.

Нагадаємо, наприкінці червня Хашим Тачі відмовився піти у відставку після того, як Спеціальний суд по Косову звинуватив його у військових злочинах. Тоді він заявив, що готовий піти з посади після рішення суду в Гаазі.

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